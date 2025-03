Cultura: il 31 marzo a Terrasini Gaetano Basile racconta “Memorie, storie e usanze di una Sicilia che non c’è più”

Per il ciclo di incontri “Raccontaci di te…” 2024-2025, lunedì 31 marzo, alle 17, nella Biblioteca comunale Claudio Catalfio, a Terrasini, Gaetano Basile racconta “Memorie, storie e usanze di una Sicilia che non c’è più”. L’introduzione sarà a cura di Ino Cardinale, presidente dell’Associazione culturale “Così, per… passione!”. A dialogare con Gaetano Basile, personalità di rilievo nel panorama culturale siciliano, come giornalista, scrittore e autore televisivo, esperto di enogastronomia siciliana, sarà Lino Buscemi, giornalista, avvocato, docente di Comunicazione pubblica, osservatore attento della realtà siciliana, autore di numerosi saggi, monografie e articoli.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /