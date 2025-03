Salute: Pompei, domani un incontro su “La donazione di organi, tessuti e sangue nel dialogo interreligioso: deontologia e diritto comparato”

“La donazione di organi, tessuti e sangue nel dialogo interreligioso: deontologia e diritto comparato”. È il titolo dell’incontro che si svolgerà nel Teatro Di Costanzo-Mattiello a Pompei il pomeriggio di domani, martedì 25 marzo. A promuoverlo l’Ordine dei giornalisti della Campania

Il corso affronta un tema molto delicato per i giornalisti, il trapianto di organi, tessuti e sangue raccontato dal mondo cattolico ed ebraico, dagli islamici fino ai taoisti. Un diritto deontologico comparato tra quattro diverse religioni. Un corso per arricchire in profondità la cultura giornalistica in un terreno dove ogni parola del racconto va scelta con estrema cura ed etica

Intervengono come relatori Antonio Postiglione, direttore generale coordinamento sanitario regionale, Antonio Gialanella, ex procuratore generale di Napoli, Cesare Moscati, rabbino capo di Napoli, Giuseppe Russo, direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Guido Pocobelli Ragosta, giornalista, imam Abdallah Massimo Cozzolino, segretario della Confederazione islamica italiana, Maria Rosaria Focaccio, dirigente del Centro regionale trapianti della Campania, Michele di Bari, prefetto di Napoli, mons. Tommaso Caputo, arcivescovo di Pompei, Ottavio Lucarelli, giornalista, Pierino Di Silverio del Centro regionale trapianti, Li Xuan Zong Vincenzo Caputo, prefetto della Chiesa taoista italiana.

