Diocesi: Urbino, il Museo Albani partecipa domenica all’evento “Famu 2025”

“Caccia all’opera d’arte!”. Domenica 12 ottobre, nella diocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, il Museo diocesano Albani partecipa a “Famiglie al Museo 2025 (Famu), un’iniziativa che coinvolge i musei delle Marche, d’Italia e di tutta Europa, invitandoli a promuovere eventi e manifestazioni culturali, a misura di famiglia!

Il Museo si rivolge ai più piccoli e alle loro famiglie attraverso un’attività didattica a loro dedicata, affinché scoprano questo luogo come uno spazio di crescita e di appropriazione personale e territoriale. L’attività proposta ha lo scopo di far riflettere sulle collezioni del Museo attraverso il gioco, l’osservazione e la scoperta!

Per tutto l’orario di apertura del Museo Albani, in biglietteria sarà disponibile l’equipaggiamento del cercatore di opere d’arte, per giungere al tesoro tanto desiderato!

Info: https://www.museodiocesanourbino.com/famiglie.

