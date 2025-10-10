Accordo Israele-Hamas: Agesci, “questo passo possa segnare l’inizio di un cammino di pace, giustizia e riconciliazione”

“Accogliamo con speranza l’annuncio dell’accordo che prevede la cessazione degli attacchi nella Striscia di Gaza e la liberazione immediata degli ostaggi, così come quella dei prigionieri palestinesi. In sintonia con il Patriarcato Latino di Gerusalemme, auspichiamo davvero che questo passo possa segnare l’inizio di un cammino di pace, giustizia e riconciliazione”. Lo sostiene l’Agesci.

“Come educatori e cittadini, siamo chiamati a promuovere la cultura della pace, del dialogo e della solidarietà. In questo tempo comunque fragile, invitiamo nuovamente tutte le Comunità capi a unirsi alla preghiera per la pace indetta da Papa Leone XIV per l’11 ottobre alle ore 18, affinché la misericordia del Signore tocchi la Terra Santa e ogni terra ferita dalla guerra”, conclude l’Agesci, rinnovando “il proprio impegno a formare giovani capaci di costruire ponti, non muri, e a camminare con coraggio verso un mondo più fraterno”.

