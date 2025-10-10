Dilexi te: Bongiovanni (Fondazione magis), “rafforza e conferma l’impegno di camminare con i poveri”

“L’esortazione apostolica Dilexi te di Papa Leone rafforza e conferma l’impegno di camminare con i poveri e di lavorare per la giustizia, al cuore degli obiettivi della Fondazione Magis”. E’ quanto afferma sul primo documento del pontificato di Leone XIV Ambrogio Bongiovanni, presidente della Fondazione Magis Ets, Opera missionaria della Provincia Euro-mediterranea dei Gesuiti con progetti di promozione umana e sociale in numerosi Paesi del mondo. “È un’esortazione che viene promulgata coraggiosamente in un periodo in cui gli Stati rischiano con le loro scelte politiche egemoniche e con il crescente sostegno ad un’economia di guerra di aggravare la situazione precaria di centinaia di milioni di persone nel mondo e della salute del nostro pianeta – sottolinea Bongiovanni -. Essa ripropone chiaramente e consolida l’opzione preferenziale per i poveri della Chiesa non solo nella sua gerarchia ma attraverso le comunità e l’impegno dei singoli cristiani”. “Papa Leone raccoglie dunque decisamente l’eredità del suo predecessore Papa Francesco di mettere al centro del Magistero l’attenzione e l’amore ai poveri, l’ascolto del loro ‘grido’ che si fa ancora più intenso quando questo è determinato dalle guerre e dalle stragi indiscriminate e senza alcuna pietà, come quelle alle quali stiamo assistendo in questi ultimi anni”, prosegue il presidente del Magis.

