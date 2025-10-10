Dilexi te: vescovi Usa, “la carità verso i poveri è requisito del vero culto”

“L’amore per il prossimo è la prova tangibile dell’autenticità del nostro amore per Dio. La carità non è facoltativa, ma un requisito del vero culto”. Con queste parole l’arcivescovo Timothy P. Broglio, presidente della Conferenza episcopale degli Stati Uniti, ha accolto con gratitudine l’esortazione apostolica Dilexi te, prima del pontificato di Papa Leone XIV. Il documento, spiega, “ci consola e ci sfida”, ricordando “l’amore profondo di Cristo per ogni membro della famiglia umana”. Il Pontefice afferma che “l’amore di Dio si manifesta in modo evidente nella sua protezione dei deboli e dei poveri”. Il testo invita a una rilettura della storia della Chiesa alla luce del servizio agli ultimi e spinge i fedeli a lasciarsi trasformare nella vita di oggi. “Le nostre vite – ha osservato Broglio – devono riflettere la realtà del sacrificio d’amore di Cristo”, specialmente in un mondo segnato da “indifferenza, divisione e apatia nei confronti dei poveri e dei vulnerabili”. Sul tema delle migrazioni, il Papa indica quattro azioni concrete: “accogliere, proteggere, promuovere e integrare”, in netta opposizione alla “cultura della paura” che minaccia “le nostre sorelle e i nostri fratelli in Cristo”. “Un amore radicale per Gesù e un sincero desiderio di adorare Dio – conclude Broglio – sono oggi una scelta controcorrente. Invito tutti a leggere, riflettere e pregare con questo messaggio. Possa ispirare un rinnovamento per la nostra Chiesa e per la società”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /