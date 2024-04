Missionari Vincenziani d’Italia: Castellaneta, nuova tappa pugliese per il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa

Nuova tappa pugliese per il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa, organizzato dai Missionari Vincenziani d’Italia. Torna in Puglia il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa: dal 18 al 21 aprile sarà a Castellaneta (Ta), nella parrocchia di San Michele Arcangelo. La giornata conclusiva vedrà la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo diocesano, mons. Sabino Iannuzzi. Il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa, di cui Castellaneta è una delle tappe, ha preso avvio l’11 novembre 2020, in Vaticano, con la benedizione di Papa Francesco in ricordo del 190° anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Labouré e guarda al 27 novembre 2030, quando si celebrerà il bicentenario. Il programma della tappa di Castellaneta del pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa prevede i seguenti appuntamenti. Giovedì 18 aprile alle 18,30 l’accoglienza dell’immagine della Madonna presso la piazza del Comune e fiaccolata verso la chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo. Venerdì 19 aprile invece alle 10 la celebrazione eucaristica; dalle 11 alle 12,30 adorazione eucaristica e confessioni; dalle 17 alle 18,30 la visita agli infermi; alle 18,30 la recita del rosario a cura dell’Apostolato della Preghiera e del Gruppo di preghiera di Padre Pio. Alle 19,30 la celebrazione eucaristica presieduta da padre Adolfo Marmorino, assistente regionale delle Conferenze di San Vincenzo; alle 20,30 la catechesi mariana a cura di padre Mario Sirica. Sabato 20 aprile alle 10 la celebrazione eucaristica; dalle 11 alle 12,30 la visita agli infermi; alle 16 la preghiera con i bambini del catechismo parrocchiale e la consegna della Medaglia miracolosa. Alle 18 la veglia di preghiera animata dalle Conferenze di San Vincenzo della Regione Puglia; alle 19,30 la celebrazione eucaristica. Dalle 20,30 alle 24 visita alla Madonna e confessioni. Domenica 21 aprile alle 11 la celebrazione eucaristica con i ragazzi del catechismo parrocchiale; alle 19 la recita del rosario; alle 19,30 la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Sabino Iannuzzi e saluto al simulacro della Vergine.

