Diocesi: Cesena, domani sera Giovanni Maria Flick ospite alla Scuola di Dottrina sociale

Si conclude domani sera, a Cesena, la Scuola diocesana di Dottrina sociale della Chiesa, sul tema “Al cuore della democrazia”, iniziata il 28 febbraio scorso con Marco Tarquinio, già direttore di Avvenire.

Dopo gli appuntamenti con il cesenate Marco Ramilli, esperto in sicurezza digitale, sul tema dell’intelligenza artificiale, e con il vescovo Douglas Regattieri sull’impegno dei cattolici in politica, domani, martedì 16 aprile, con inizio alle 20.45, concluderà la serie di incontri Giovanni Maria Flick, ex ministro della giustizia e già presidente della Corte costituzionale, che parlerà di “Premierato rafforzato, autonomia differenziata e democrazia”.

I temi sono stati proposti in vista della prossima Settimana sociale dei cattolici italiani che si terrà ai primi di luglio a Trieste. Gli incontri, promossi dalla Commissione diocesana Gaudium et spes in collaborazione con il Corriere Cesenate, sono aperti a tutti, e si tengono nella sala Mondardini del seminario, a Cesena.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /