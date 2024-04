Migranti: Catania, il 18 aprile il convegno “Ero straniero e mi avete accolto”

Giovedì 18 aprile 2024, alle 15.30 presso la chiesa Santa Chiara (Comunità di Sant’Egidio, via Garibaldi, 89) a Catania, si terrà il convegno “Ero straniero e mi avete accolto. Dalla buona accoglienza di ‘Welcome to Catania’ ai corridoi lavorativi”. L’evento è promosso dal Consorzio Umana solidarietà s.c.s, da Als, Associazione lavoratori stranieri Mcl, dal Movimento cristiano lavoratori (Mcl) Sicilia e dalla Comunità di Sant’Egidio Sicilia. Tra i relatori Paolo Ragusa, presidente regionale Als – Mcl Sicilia e coordinatore Consorzio Umana solidarietà, mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania e presidente della Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace della Cei, Pino Firrarello, sindaco di Bronte, Emiliano Abramo, responsabile regionale della Comunità di Sant’Egidio, Piergiuseppe De Luca, presidente provinciale del Movimento cristiano lavoratori di Catania. Conclude Alfonso Luzzi, presidente generale di Mcl.

