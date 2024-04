Diocesi: Foligno, martedì 16 aprile gli studenti incontrano il magistrato Fausto Cardella per parlare di educazione alla legalità

Martedì 16 aprile, alle ore 10.30, presso l’aula magna dell’istituto tecnico economico F. Scarpellini, invia Ciro Menotti n° 1, a Foligno, gli studenti e le studentesse incontreranno il magistrato Fausto Cardella, presidente della Fondazione Umbria per la prevenzione dell’usura e già procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia, per parlare di educazione alla legalità e del rispetto delle regole all’interno della scuola e al di fuori di essa acquisendo i valori che stanno alla base della convivenza civile, nella consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri e nel rispetto degli altri e della loro dignità.

L’incontro s’inserisce nel percorso di promozione delle azioni di cittadinanza attiva promosse dalla diocesi di Foligno nei confronti delle scuole di ogni ordine e grado nell’ambito del “Progetto Cittadini del Mondo”.

Cardella, laureato in giurisprudenza all’Università di Palermo, nella sua lunga attività forense è stato anche magistrato applicato alla Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta dal novembre 1992 al dicembre 1993, facendo parte del pool di magistrati che ha condotto le indagini, tra l’altro, sulle stragi di Capaci e via D’Amelio, avvenute rispettivamente il 23 maggio e il 19 luglio 1992, in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e gli agenti della loro scorta.

A conclusione della mattinata il personale del nucleo Carabinieri per la biodiversità di Assisi consegnerà alla dirigente scolastica Federica Ferretti e agli studenti “L’Albero di Falcone” simbolo della lotta contro le mafie.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /