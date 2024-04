Beni confiscati: Libera, a Roma giovedì la presentazione di “RimanDati” sullo stato della trasparenza degli enti territoriali nel settore

Libera presenta “RimanDati”, il terzo Report nazionale che indaga lo stato della trasparenza degli enti territoriali in materia di beni confiscati promosso in collaborazione con il Gruppo Abele e il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino, con il contributo scientifico Istat.

Oltre 100 volontari in tutta Italia hanno monitorato il livello di trasparenza di 1.127 enti locali al cui patrimonio indisponibile sono stati “destinati” i beni immobili confiscati alle mafie per finalità istituzionali o per scopi sociali.

Tutti i dati, le classifiche per Regione saranno presentati giovedì 18 aprile alle 10.30 presso la sede di Libera in via Stamira 5/7, a Roma. Intervengono Tatiana Giannone, referente nazionale del settore beni confiscati di Libera, Roberto Montà, presidente di Avviso Pubblico, Sandro Cruciani, direttore centrale per le statistiche ambientali e territoriali di Istat, un delegato nazionale dell’Anbsc, Vittorio Martone, professore di Sociologia presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino. Modera il giornalista Toni Mira.

