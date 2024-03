Fattore Famiglia nel Lazio: Balsamo (Forum), “accogliamo con soddisfazione la legge regionale perché nuovo indicatore va oltre Isee”

(Foto: Forum delle associazioni familiari del Lazio)

“Con l’approvazione della legge sul Fattore Famiglia, la Regione Lazio, dopo il Veneto e la Lombardia, dimostra non solo di aver mantenuto una promessa fatta alle famiglie, ma anche di voler investire veramente sulle famiglie, come risorsa”: lo dichiara Alessandra Balsamo, presidente del Forum delle associazioni familiari del Lazio, in merito all’approvazione della relativa proposta ad opera della maggioranza del Consiglio regionale del Lazio, avvenuta ieri.

“Con soddisfazione accogliamo la nuova legge regionale sul Fattore Famiglia in quanto il nuovo indicatore, che va oltre l’Isee, consente più attenzione ai reali carichi familiari, considerando il numero dei figli e dei disabili a carico, i bisogni delle famiglie fragili e monoreddito, i nuclei monogenitoriali”, evidenzia la presidente Balsamo che ha rappresentato il Forum delle associazioni familiari del Lazio durante l’audizione del 13 ottobre scorso presso il Consiglio regionale per l’attuazione proprio del Fattore Famiglia, portando numerose istanze che sono state accolte. “Nella prima fase di sperimentazione, avrà un impatto sulle rette dei centri estivi e sulle tariffe del trasporto scolastico e ci auguriamo che possa presto essere esteso ad un numero sempre maggiore di prestazioni e servizi”, aggiunge.

“Adesso chiediamo un ulteriore sforzo alle istituzioni regionali per tenere in considerazione anche casi di perdita del lavoro o consistente diminuzione dello stesso ed estendere il provvedimento alle coppie giovani sposate civilmente o con matrimonio concordatario o almeno conviventi stabilmente da almeno tre anni, al fine di incentivare la natalità – l’appello di Balsamo -. L’ occasione è propizia per rinnovare l’impegno del Forum delle associazioni familiari del Lazio ad essere uno stabile interlocutore privilegiato presso commissioni e tavoli di lavoro operativi e attuativi di interventi a favore delle famiglie, per portare la voce delle famiglie nelle sedi opportune”. La presidente conclude auspicando “di proseguire il cammino intrapreso insieme alle istituzioni regionali, mediante la nomina in qualità di membro permanente presso l’Osservatorio per l’attuazione del Fattore Famiglia e di essere convocati al Tavolo permanente sulle politiche familiari, la natalità e la demografia”.