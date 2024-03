Diocesi: Fermo, 8 e 9 marzo XI edizione dell’iniziativa “24 ore per il Signore” alla vigilia della quarta domenica di Quaresima

“24 ore per il Signore”: si terrà venerdì 8 e sabato 9 marzo l’undicesima edizione dell’iniziativa quaresimale di preghiera e riconciliazione voluta da Papa Francesco. Anche quest’anno, l’evento che si celebrerà nelle diocesi di tutto il mondo alla vigilia della quarta domenica di Quaresima, vedrà anche nell’Arcidiocesi di Fermo tante iniziative. Nella Vicaria di Fermo, presso la Chiesa della Pietà in Corso Cefalonia a Fermo, nel contesto dell’Adorazione Eucaristica Perpetua (24 h al giorno, 7 giorni su 7), i sacerdoti della città si alterneranno per le confessioni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 di venerdì 8 e sabato 9 marzo. Nella Vicaria di Civitanova Marche, sabato 9 marzo le chiese rimarranno aperte per un intero giorno offrendo occasioni di adorazione e l’opportunità di confessarsi. A Civitanova Alta, la chiesa dei Cappuccini seguirà i seguenti orari: venerdì 8 marzo dalle 21.30 alle 24, sabato 9 marzo dalle 8.00 alle 12; a Civitanova Porto, alla Chiesa di Maria Ausiliatrice, venerdì 8 marzo ci sarà l’adorazione eucaristica dalla fine della messa delle ore 18fino alle ore 24; sabato 9 marzo messa alle 8.30 seguita dall’adorazione fino alle 18 (segue la messa). Nella Vicaria di Sant’Elpidio a Mare, l’iniziativa si svolgerà nella città di Porto Sant’Elpidio, alla Chiesa Nuova di San Pio X, dove verrà proposta un’adorazione eucaristica da venerdì 8 marzo alle 19 fino a sabato 9 marzo alle 19. Nella Vicaria di Corridonia, le Parrocchie di Mogliano organizzano un’adorazione eucaristica dalle 20 alle 24 di sabato 9 marzo. Nella Vicaria di Montegranaro, la Parrocchia di Montecosaro Scalo organizza un’adorazione continua che inizia con la messa delle ore 19 di venerdì 8 marzo e terminerà alle 19 di sabato 9 marzo; la Parrocchia San Bartolomeo di Morrovalle invece inserirà questo momento nella Memoria del Miracolo Eucaristico, i giorni 19 e 20 aprile.

