Diocesi: Conferenza episcopale marchigiana, nasce il sito www.chiesacattolicamarche.it come segno di unità tra le Chiese e di prossimità alle persone

In occasione della Visita ad Limina dei vescovi delle Marche è stato inaugurato il nuovo sito istituzionale della Conferenza episcopale marchigiana, www.chiesacattolicamarche.it come “segno di unità tra le Chiese e di prossimità alle persone ed alle comunità”. Il sito – si legge in un comunicato diffuso dalla conferenza regionale – è realizzato in collaborazione con l’Ufficio Informatico della Cei, ed è stato sviluppato con una triplice finalità: dare risalto alle notizie principali provenienti da ogni singola Diocesi, evidenziare i comunicati stampa della Conferenza Episcopale Marchigiana e rendere maggiormente fruibili i documenti delle Chiese Marchigiane. Il nuovo sito vorrebbe offrire in una sola schermata, molta della vivacità delle Chiese Marchigiane e contribuire a sostenere ed amplificare l’apostolato dei vescovi della Regione e di tutti gli Operatori pastorali coinvolti in ogni diocesi. Inoltre, questo portale istituzionale della Cem contribuirà ad avvicinare clero e laici, rendendoli partecipi delle iniziative promosse dalla Conferenza e permettendo loro di conoscere le Commissioni di cui la Cem si è dotata per un’azione pastorale più coordinata a livello regionale. In una cultura che è fortemente digitale, e della quale tutti facciamo parte, si voglia o no, il messaggio cristiano ed il magistero della Chiesa, devono essere integrati nella “nuova cultura” creata dalla comunicazione moderna, «cultura che nasce, prima ancora che dai contenuti, dal fatto stesso che esistono nuovi modi di comunicare con nuovi linguaggi, nuove tecniche e nuovi atteggiamenti psicologici» (San Giovanni Paolo II, Redemptoris missio, 37). È possibile rimanere aggiornati iscrivendosi al Canale Telegram e alla pagina Facebook della Conferenza episcopale marchigiana.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /