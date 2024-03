Chiese Abruzzo-Molise: Termoli, domani secondo incontro di formazione per operatori del turismo e sport

Sarà la Casa museo Stepharnus di Termoli ad ospitare domani, sabato 9 marzo, il secondo incontro del percorso di formazione per operatori del turismo e sport promosso dalla Consulta regionale per la Pastorale del turismo, tempo libero, sport, santuari e pellegrinaggi della Conferenza episcopale di Abruzzo e Molise (Ceam). La proposta, ricordano i promotori, è rivolta a coloro che a vario titolo sono chiamai ad un servizio nell’ambito della promozione del territorio con la sua storia d’arte, fede, bellezza paesaggistica e sport e a quanti ne fossero interessati anche per altri motivi (professionali, di studio, di prospettiva lavorativa, aggiornamento culturale, servizio ecclesiale, percorso spirituale).

Domani, l’incontro – rivolto soprattutto alle diocesi molisane, prenderà il via alle 9.45 con i saluti e l’introduzione di mons. Michele Fusco, vescovo delegato della Ceam per la Pastorale del turismo, tempo libero, sport e pellegrinaggi. Seguirà un focus sulle parole chiave – turismo, accoglienza, tempo libero, cammini – con l’intervento di don Emiliano Straccini su “Quale modello al Chiesa, ambiti e proposte”. Sarà poi don Gilberto Ruzzi a spiegare come “Evangelizzare attraverso l’arte” approfondendo “Approccio all’arte, comunicazione strumenti e metodologie”. Di come “Coniugare contenuti pastorali con aspetti pratici” parlerà Mario Ialenti soffermandosi su “Progettazione e gestione di progetti e programmi finanziati da fondi europei”. Nel pomeriggio, dalle 14.30, Angelo De Marcellis rifletterà su “La dimensione dello sport come proposta di crescita umana e cristiana”; poi i partecipanti saranno coinvolti in laboratori operativi.

