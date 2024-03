Terremoto Centro Italia: Fermo, sabato 9 marzo, il convegno “L’Appennino contemporaneo, tra rinascita e sviluppo”

Sabato 9 marzo, nell’ambito del Tipicità Festival di Fermo, (Fermo Forum, ore 14.30) si svolgerà il convegno “L’Appennino Contemporaneo, tra rinascita e sviluppo”. All’evento parteciperanno, tra gli altri, il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il Commissario al sisma 2016, Guido Castelli e il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano. Il convegno, si legge in un comunicato dell’Ufficio stampa del Commissario Castelli, “sarà l’occasione per un confronto sulla ricostruzione post sisma 2016 e sulle principali direttrici della strategia di riparazione economica e sociale in atto nel cratere fermano, in particolare, e in quello marchigiano, in generale”. All’incontro, che sarà moderato dal direttore del Corriere Adriatico Giancarlo Laurenzi, parteciperanno anche sindaci del territorio, per discutere dei nuovi modelli di Partenariato Speciale Pubblico Privato per gli investimenti sostenibili, e imprenditori locali beneficiari dei finanziamenti del Fondo nazionale complementari sismi.

