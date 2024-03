“Fattore famiglia” nella regione Lazio: Moige, “approvazione legge è traguardo importante, ora altre regioni seguano”

“L’approvazione di questa legge è un traguardo importante e un seme di speranza in un momento così tragico per la natalità nel nostro Paese”, commenta Antonio Affinita, direttore generale del Moige, a proposito della proposta “Fattore famiglia”, approvata dalla maggioranza del Consiglio Regionale del Lazio e diventata legge regionale. Nove articoli a sostegno delle famiglie e della genitorialità, andando verso il superamento Isee come unico strumento per valutare l’assegnazione di aiuti economici. Il Moige (Movimento italiano genitori) da tempo sostiene la necessità di adottare a livello nazionale una fiscalità che non penalizzi le famiglie ma sostenga i genitori, consentendo loro di detrarre le spese per la crescita e la cura dei figli. “I genitori sono coloro che, mettendo al mondo nuove vite, generano futuro – prosegue Affinita -. Svolgono un ruolo determinante per tutta la società, e, in tutta risposta, sono soggetti ad una fiscalità che li pone in una posizione sfavorevole economicamente, costringendoli a farsi carico di ogni spesa, senza poter detrarre nulla. Questo vuol dire che più sono numerosi i figli, maggiore è la penalizzazione. Ci auguriamo che ben presto le altre regioni italiane si muovano nella stessa direzione, seguendo questa linea”.

