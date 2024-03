Diocesi: Torino, sabato convegno “Comunità fraterne riflesso di carità”

“Comunità fraterne riflesso di carità”. Questo il tema del convegno diocesano che si svolgerà a Torino sabato 9 marzo in occasione della XXXV Giornata Caritas. All’iniziativa, ospitata dalle 9 presso l’auditorium Santo Volto, la relazione fondativa e prospettica proposta dall’arcivescovo Roberto Repole si alternerà con alcune testimonianze condivise dalle parrocchie di Chieri e di Calci in Toscana, la testimonianza del responsabile generale della Comunità Papa Giovanni XXIII, Matteo Fadda, e le sottolineature dei referenti della Pastorale dei migranti e della Pastorale della salute dell’arcidiocesi.

Dalle 11.30 alle 12.30 il focus sarà centrato sulla presentazione dei dati del Dossier statistico 2023 “Sfumature di povertà e riflessi di opportunità” redatto dall’Osservatorio torinese delle povertà e delle risorse, quest’anno in collaborazione con altri ambiti pastorali diocesani, e sul contestuale approfondimento da parte del referente di Caritas diocesana, Pierluigi Dovis, e del direttore dell’Area Carità e azione sociale, Alessandro Svaluto Ferro, agevolato e stimolato dal contributo scritto offerto al Dossier dalla professoressa Elsa Fornero di cui verranno riportati ampi stralci. Verranno segnalati dati inerenti cittadini italiani e stranieri circa la povertà lavorativa, i principali problemi socioeconomici delle periferie urbane, lo stress abitativo, la povertà di salute e presentati dati su progetti di inclusione ed alcune storie di volontari.

Nella nota di presentazione dell’appuntamento, viene anticipato che sono state circa 25.000 le persone aiutate nel 2023, di cui il 53% rappresentato da nuovi accessi mai incontrati prima e quasi un quarto da lavoratori poveri; 220.000 i pasti erogati nelle mense, 17.000 le distribuzioni di generi alimentari e 12.000 le spese consegnate negli empori solidali. Inoltre sono stati 113 i progetti sostenuti dal fondo Otto per mille per la carità, 32 dei quali dai territori delle periferie urbane. La sola rete Caritas vede in Piemonte una presenza di 31 volontari ogni 100.000 abitanti.

