Diocesi: Verona, incontri, approfondimenti e Via Crucis aspettando la visita del Papa

Entra nel vivo il percorso “Giustizia e pace si baceranno” che coinvolge la Chiesa di Verona, la città scaligera, ma anche movimenti e associazioni di tutto il territorio italiano, in attesa dell’incontro con Papa Francesco di sabato 18 maggio.

Domani, venerdì 8 marzo, alle 18.30 in episcopio mons. Domenico Pompili incontrerà politici e amministratori veronesi per un momento di confronto e di dialogo (ingresso su invito). Il ritrovo con il mondo politico locale, che mira a diventare un appuntamento annuale per il vescovo, quest’anno rientra nell’orizzonte della visita del Santo Padre a Verona e spazierà dunque sui temi della giustizia e della pace che stanno facendo da filo rosso dell’evento (giornalisti e operatori della stampa sono invitati all’incontro).

Il giorno successivo, sabato 9 marzo, alle 10.30 nel Salone dei vescovi dell’episcopio veronese si svolgerà il convegno sull’ambiente, secondo approfondimento tematico in preparazione all’“Arena di pace”, nella quale è previsto l’incontro del Papa con i movimenti popolari provenienti da tutta Italia. Interverranno Martina Giacomel, del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale e negoziatrice per il Vaticano di Cop27 e Cop28, Thalassia Giaccone, del Movimento Laudato si’, Stefania Brancaccio, vicepresidente nazionale di Ucid (Unione cristiana imprenditori e dirigenti). Le conferenze saranno trasmesse in diretta su Telepace (canale 76 Veneto e 75 Roma) e sulla sua App.

“Di fronte alle conseguenze della nostra ostilità verso gli altri, del mancato rispetto della casa comune e dello sfruttamento abusivo delle risorse naturali, abbiamo bisogno – spiega don Renzo Beghini, presidente di Fondazione Toniolo e tra i promotori di ‘Arena di pace 2024’ – di una conversione ecologica, che ci spinge a rivolgere, in modo rinnovato, l’appello per una relazione pacifica tra le comunità e la terra, tra il presente e la memoria, tra le esperienze e le speranze. Un nuovo sguardo sulla vita che ci richiama alla gioiosa sobrietà della condivisione. Tale conversione va intesa in maniera integrale, come una trasformazione delle relazioni che intratteniamo con le nostre sorelle e i nostri fratelli, con gli altri esseri viventi, con il creato nella sua ricchissima varietà, con il Creatore che è origine di ogni vita”.

“Giustizia e pace si baceranno”, versetto tratto dal Salmo biblico 85, sarà il tema anche della Via Crucis diocesana di venerdì 29 marzo, che torna in Arena dopo il successo dello scorso anno. Dalla prossima settimana saranno a disposizione, attraverso il sito web diocesano, i biglietti gratuiti per prendere parte all’evento artistico-culturale, che si inserisce nell’itinerario quaresimale con l’intento di offrire un percorso di meditazioni laiche e dal valore universale delle stazioni della Via Crucis, dalla condanna a morte, alla croce e alla sepoltura di Gesù.

