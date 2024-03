Papa Francesco: a Commissione tutela minori, “Chiesa continui a impegnarsi in prevenzione e condanna abusi, attenzione a vittime, impegno per essere luogo sicuro”

“So che il vostro servizio alle Chiese locali sta già portando grandi frutti e sono incoraggiato nel vedere l’iniziativa Memorare prendere forma, in collaborazione con le Chiese di tanti Paesi del mondo. Questo è un modo molto concreto per la Commissione di dimostrare la sua vicinanza alle autorità di queste Chiese, mentre rafforzate gli sforzi esistenti per la tutela”. Lo scrive Papa Francesco nel discorso letto da un collaboratore, per motivi di salute del Pontefice, ai membri della Pontificia Commissione per la tutela dei minori ricevuti questa mattina in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, in occasione dell’Assemblea Plenaria. “Col tempo – ha proseguito -, ciò darà vita a una rete di solidarietà con le vittime e con coloro che promuovono i loro diritti, specialmente dove le risorse e l’esperienza scarseggiano”.

Il ringraziamento, infine, “per il vostro delicato e importante servizio. Le vostre osservazioni ci manterranno in cammino nella giusta direzione, perché la Chiesa continui a impegnarsi con tutte le sue forze nella prevenzione degli abusi, nella loro ferma condanna, nell’attenzione compassionevole verso le vittime e nell’impegno costante per essere luogo ospitale e sicuro”.

