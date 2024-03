Diocesi: Roma, il 13 marzo un incontro per studenti e docenti nella succursale dell’Iis Edoardo Amaldi a Castelverde

“(Dis)uguaglianze educative Una scuola a cielo aperto. Per scrivere il futuro delle nuove generazioni” è il tema del convegno promosso dalla diocesi di Roma mercoledì 13 marzo, a partire dalle 9, nell’Aula Magna della succursale dell’Iis Edoardo Amaldi, in via Pietrasecca 99 a Roma (zona Castelverde). Un confronto e un dialogo tra studenti, docenti, dirigenti, genitori, con il quale si prosegue il percorso di ascolto della città, iniziato lo scorso 19 febbraio con l’appuntamento nel Palazzo Lateranense promosso a 50 anni dal convegno sui “mali di Roma”. Dopo questo sulla realtà della scuola sono previsti, nei prossimi mesi, momenti di approfondimento su salute, casa, lavoro. L’incontro del 13 marzo sarà aperto dai saluti della dirigente dell’Iis Amaldi Maria Rosaria Autiero; del direttore dell’Usr Lazio Anna Paola Sabatini; dell’assessore alla Scuola, formazione e lavoro del Comune di Roma Claudia Pratelli; del presidente del VI Municipio Nicola Franco; del vicegerente della diocesi di Roma, il vescovo Baldo Reina; del direttore dell’Ufficio per la pastorale scolastica e l’insegnamento della religione Rosario Chiarazzo.

Si entrerà poi nel vivo del convegno con alcune brevi relazioni e contributi spontanei degli studenti e dei docenti che parteciperanno. Tra gli interventi previsti, quelli di Milena Santerini, ordinario di Pedagogia generale all’Università Cattolica di Milano e direttrice del Centro di ricerca sulle relazioni interculturali; di Fabio Cannatà, dirigente dell’Iis Giorgio Ambrosoli; di Rosa Caccioppo, dirigente dell’Iis Carlo Urbani. Le conclusioni saranno affidate a Gabriele Palmieri, coordinatore attività giovanili Comunità di Sant’Egidio.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /