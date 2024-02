Operazione antimafia a Bari: Libera Puglia e coordinamento provinciale, “intreccio con politica segnale di allarme”

“Più volte negli ultimi mesi abbiamo espresso preoccupazione per la situazione del territorio e gli arresti di oggi sono l’esito di problematiche sociali e condotte criminali che più volte come Libera avevamo già cercato di portare all’attenzione dell’opinione pubblica. L’intreccio tra mafia e politica che emerge dalla maxi operazione di oggi è un chiaro ed ennesimo segnale di allarme”. Lo dichiarano, in una nota congiunta, Libera Puglia e il coordinamento provinciale di Libera Bari, a seguito dell’operazione eseguita dalla Polizia di Stato questa mattina nella città di Bari.

Anche rispetto alle prossime elezioni politiche, Libera chiede “un impegno preciso alle istituzioni e a chiunque voglia fare politica e candidarsi. L’intreccio, infatti, risulta evidente anche nelle più recenti inchieste che hanno toccato varie città della Puglia, da Valenzano a Bari a Erchie, interessando in maniera trasversale tutti i partiti e gli schieramenti politici”.

In questo momento “tenere vive e vitali le realtà di antimafia sociale è prioritario”. Libera Puglia lo farà ancora una volta partecipando alla “Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” che si svolge ogni 21 marzo – e che quest’anno sarà a Roma -, ma soprattutto, continua e continuerà a farlo a livello regionale, provinciale e locale “con iniziative di promozione dei valori della giustizia sociale e della libertà, nonché di monitoraggio del territorio, perché si realizzi il sogno di una società libera da mafie e corruzione”. Al contempo, “come Libera siamo convinti che servirà una sempre maggiore sinergia tra istituzioni, magistratura e società civile per contrastare gli interessi delle organizzazioni criminali e l’indifferenza che si avverte a più livelli”.

