Diocesi: Ac Amalfi-Cava de’ Tirreni, eletti i componenti del Consiglio e rinnovato mandato presidente a Infante

Sabato 24 febbraio si è tenuta a Cetara l’assemblea diocesana elettiva dell’Azione cattolica di Amalfi-Cava de’ Tirreni, che ha visto l’elezione dei 21 consiglieri componenti il Consiglio diocesano di Ac e il rinnovo del mandato quale presidente diocesano a Carmela Infante. Durante l’assemblea, si legge in un comunicato diffuso oggi, è stato votato anche il Documento assembleare: “Sogniamo una Chiesa inclusiva e creativa in un mondo migliore perché abitata da uomini e donne coerenti e appassionati. Un sogno ardito che però non ci fa fuggire dalla realtà che è segnata dai conflitti, dal male e dal bene, essendo consapevoli che è nella realtà e solo nella realtà che si sviluppa il sogno di Dio. Una realtà in cui come Chiesa diocesana siamo impegnati a ‘ripensare la parrocchia’ in chiave di annuncio, corresponsabilità, strutture e prospettive per concretizzare la fase sapienziale del Cammino sinodale, cammino che non mortifichi le differenze territoriali, culturali e di tradizioni ma che sappia coglierne la bellezza e in un rapporto osmotico arricchente e stimolante per questa portio populi Dei che è la Chiesa di Amalfi-Cava de’ Tirreni”. Uno sguardo aperto ai segni dei tempi e un’Ac diocesana che diventa “strumento di servizio alla Chiesa, nella Chiesa e per la Chiesa”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /