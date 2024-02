Spiritualità: Università Cattolica e arcidiocesi Milano, dal 13 al 17 marzo il Soul Festival di spiritualità. Presentazione il 22 febbraio a Palazzo Marino

Dall’alba alla sera, cinque giorni per fare esperienza dello straordinario nell’ordinario, con protagonisti d’eccezione dalla letteratura alla scienza, dalla filosofia alla musica, fino alla poesia: dal 13 al 17 marzo prende il via a Milano, in luoghi diversi della città, la prima edizione di Soul Festival di spiritualità, promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dall’Arcidiocesi di Milano con il patrocinio del Comune. Tutti gli eventi sono gratuiti previa prenotazione al sito www.soulfestival.it. La kermesse verrà presentata giovedì 22 febbraio, alle 12, a Palazzo Marino. Intervengono l’arcivescovo di Milano Mario Delpini; Franco Anelli, rettore Università Cattolica; Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura Comune di Milano; Luca Bressan, Armando Buonaiuto, Valeria Cantoni Mamiani e Aurelio Mottola, componenti del Comitato curatoriale Soul Festival di Spiritualità; Giovanni Azzone, presidente Fondazione Cariplo; Paola Musso, senior director Corporate image ed eventi Intesa Sanpaolo; Luigi Terracciano, rettore Humanitas University.

In programma al Festival cinquanta incontri e appuntamenti sui temi della spiritualità – fra lezioni e dialoghi, spettacoli e concerti, performance artistiche, laboratori esperienziali, momenti meditativi, attività per le scuole – proposti attraverso la visione di tradizioni spirituali e discipline differenti, e sviluppati attorno al filo conduttore di questa edizione “meraviglia, la vigilia di ogni cosa” dal Comitato curatoriale con la partecipazione di un illustre Comitato scientifico.

