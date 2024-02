Diocesi: Teramo, il 24 febbraio incontro formativo su “Intelligenza artificiale e sapienza del cuore”

Si svolgerà, sabato 24 febbraio, un incontro formativo sul tema “Intelligenza artificiale e sapienza del cuore per una comunicazione pienamente umana” che si terrà nella Biblioteca diocesana in via San Berardo 22, a Teramo. Lo organizza l’Ufficio per le Comunicazioni sociali della diocesi di Teramo-Atri. Ad aprire la giornata, i saluti del vescovo Lorenzo Leuzzi e del presidente dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, Stefano Pallotta. Concluderà gli interventi degli esperti, docenti universitari, informatici e giornalisti, quello del direttore de L’Araldo Abruzzese, Salvatore Coccia.

