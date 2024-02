Diocesi: Gaeta, dal 23 al 27 febbraio festa di San Gabriele dell’Addolorata nel ricordo dei bambini e giovani morti nei conflitti di oggi

“Sarà un triduo di preparazione ed una festa liturgica in onore di San Gabriele dell’Addolorata, dedicati alla preghiera per la pace del mondo e soprattutto nella Terra Santa, ricordando le tante vittime, soprattutto bambini e giovani che i vari conflitti oggi in atto nel mondo hanno seminato nel corso di questi ultimi anni”. E’ quanto dichiara p. Antonio Rungi, superiore della Comunità passionista di Itri e del Santuario della Civita, e delegato arcivescovile per la vita consacrata della diocesi di Gaeta. “Non possiamo festeggiare nella liturgia – afferma – un santo del sorriso come San Gabriele dell’Addolorata dimenticando che il sorriso di tanti bambini e giovani è stato tolto dal loro volto per sempre cadendo sotto i bombardamenti o vittime di assurde violenze contro civili ed innocenti. San Gabriele, al quale ci rivolgeremo nei prossimi giorni in modo più pressante, interceda presso la Beata Vergine Maria Addolorata anche per la morte di tanti bambini e soprattutto presso Gesù Crocifisso affinché si fermino in tutto il mondo guerre e violenze di ogni genere”. A partire da venerdì 23 febbraio con la Via Crucis con i pensieri spirituali di San Gabriele, e a seguire il 24, 25, 26, i fedeli di Itri, ove il Santo è molto venerato, si ritroveranno al mattino e alla sera per partecipare alle celebrazioni liturgiche in suo onore. Rosario e messa con omelia, rispettivamente alle 7 del mattino e alle 16:30 del pomeriggio. Solo domenica 25 l’inizio è stabilito alle 7:30 e la messa alle 8. Nel pomeriggio uguale orario dei giorni feriali. Martedì 27 febbraio alle ore 6:30 lettura della narrazione del transito di San Gabriele al sorgere del sole, come avvenne il 27 marzo 1862 all’Isola del Gran Sasso, a seguire rosario e messa solenne. Nel pomeriggio festa della gioia e del sorriso con rosario alle 16:30, messa solenne alle 17 con omaggio floreale dei bambini e dei giovani al Santo compatrono della gioventù cattolica italiana. Dopo la messa un incontro di fraternità e fuochi artificiali. Saranno gli otto sacerdoti passionisti, guidati da p. Rungi, ad assicurare le celebrazioni e la predicazione in questi giorni di preghiera, festa e gioia in onore di San Gabriele dell’Addolorata. La comunità di Itri ha in dono anche una reliquia pregiata del Santo che sarà esposta durante il triduo e la festa.

