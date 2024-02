Diocesi: Bologna, il 22 febbraio il card. Zuppi inaugurerà l’Anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico

Giovedì 22 febbraio alle ore 11.30 nella Sala “Santa Clelia” dell’Arcivescovado, l’arcivescovo card. Matteo Zuppi inaugurerà l’Anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico interdiocesano “Flaminio” per le cause di nullità matrimoniale, del quale è Moderatore. Lo riferisce una nota dell’arcidiocesi. Dopo la relazione sull’attività svolta nel 2023 a cura del Vicario giudiziale, mons. Massimo Mingardi, seguirà la prolusione del vescovo mons. Andrea Ripa, Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, su “La tutela della coscienza. Attualità della giurisprudenza (bolognese e rotale) coram Sabattani (1942-1965) a proposito di vis et metus”. «Questa occasione – afferma Mons. Mingardi – è utile non solo per fare il punto sull’attività svolta nell’anno che si è da poco concluso, ma anche per informare sull’esistenza e sul compito del Tribunale Flaminio al servizio della Chiesa nel nostro territorio. Ad esso possono rivolgersi i fedeli che, dopo aver celebrato un matrimonio religioso che purtroppo non ha avuto buon esito, e quindi si è concluso con la separazione o il divorzio civile degli sposi, chiedono un giudizio della Chiesa circa la validità di tale matrimonio”. Tra i vari appuntamenti segnalati dalla nota anche quello di domani, ore 21.00, in cattedrale con l’arcivescovo che celebrerà la Messa in occasione del 19º anniversario della morte di Mons. Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione. Giovedì 22 alle ore 21.00 nella chiesa di San Ruffillo l’arcivescovo guiderà la Veglia di preghiera per la pace, aperta a tutti, nel 2° anniversario dall’inizio della guerra in Ucraina, in occasione della Visita pastorale alla Zona pastorale “Toscana” che si svolgerà da giovedì 22 a domenica 25. Domenica 25 alle ore 15.30 nella chiesa di Gesù Buon Pastore l’Arcivescovo interverrà all’Assemblea elettiva dell’Azione Cattolica diocesana. Alle ore 17.30 in Cattedrale presiederà la Messa nella Seconda domenica di Quaresima con il rito della consegna del Credo ai Catecumeni, che riceveranno il Battesimo durante la Veglia pasquale. Infine, da lunedì 26 febbraio a sabato 2 marzo i Vescovi dell’Emilia-Romagna saranno in Visita ad limina Apostolorum in Vaticano ed incontreranno Papa Francesco.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /