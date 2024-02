Ucraina: Roma, il 20 febbraio presentazione del libro “Women in Selfie”. Il racconto di una inclusione positiva delle giovani rifugiate in Italia

È in programma per la serata di martedì 20 febbraio, a Roma, la presentazione del volume “Women in Selfie” (Edizioni All Around, 2024), un fotolibro a firma del regista, artista e scrittore Vittorio Pavoncello che racconta l’esperienza di una inclusione positiva grazie al primo laboratorio teatrale composto da giovani rifugiate ucraine in Italia. L’appuntamento, ospitato dalle 18 alle 20 presso lo Spazio Esperienza Europa – David Sassoli (piazza Venezia 6), è promosso dall’Associazione Donne for peace in collaborazione con la Rappresentanza in Italia del Parlamento europeo, patrocinato dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia e dalla Città metropolitana di Roma Capitale.

“Il libro – si legge nella presentazione – è un racconto del racconto, quello del percorso positivo condotto in ambito del Progetto ‘Upe4Inclusion’ realizzato da Donne for peace in collaborazione con Anas Lazio e Solco srl. Dodici donne ucraine guidate nel laboratorio teatrale da Pavoncello e coordinate da Svitlana Pakalyuk hanno affrontato il dramma aperto della guerra che si sono lasciate alle spalle”. “Anzhelika Azaieva, Olena Beksultanova, Boiko Svitlana, Kriuchkova Olena, Kurovska Olena, Iryna Lupan, Nadia Melnik, Petrovets Anastasia, Shapovalova Iryna, Sviatiuk Halyna, Vecherya Olga e Yuliia Nosyk – prosegue la presentazione – hanno trovato nel teatro e nel linguaggio universale dell’arte un approdo di comunicazione ed espressione che ha permesso loro di sfidare la paura, di accettare e valorizzare la nuova vita in Italia in un’ottica di ricostruzione”. Il libro affronta diversi aspetti: dal superamento delle iniziali difficoltà linguistiche e culturali all’utilizzo delle tecnologie alle quali l’opera si ispira come interconnessione tra passato, presente e futuro, alla volontà – sopra tutto e tutti – di sopravvivere e vivere. Le pagine sono arricchite dalle fotografie del laboratorio e dalla prima assoluta dello spettacolo teatrale di “Women in Selfie”, già portato in scena sul Palco del Teatro di Villa Torlonia di Roma, lo scorso giugno.

Alla presentazione interverranno Carlo Corazza, rappresentante in Italia del Parlamento europeo, Antonio Parenti, rappresentante della Commissione europea in Italia, il regista, artista e scrittore Vittorio Pavoncello, Volha Marozava, presidente di Donne for peace, Luisa Laurelli, assessore alle Politiche sociali del Municipio IX Comune di Roma, Mariano Angelucci, presidente della Commissione XII Turismo, moda e relazioni internazionali del Comune di Roma. Modererà Elena Rossi, scrittrice e portavoce di Donne for peace.

