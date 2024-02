Crollo in cantiere a Firenze: Pantaleo (Auser), “si è consumata un’ennesima strage, in questi anni si è fatto poco o nulla per garantire la sicurezza sui posti di lavoro”

“A Firenze si è consumata un’ennesima strage di lavoratori. Non bastano più le solite ipocrite dichiarazioni, mentre in questi anni si è fatto poco o nulla per garantire la sicurezza sui posti di lavoro”. Lo dice il presidente nazionale dell’Auser, Domenico Pantaleo, dopo il crollo che si è verificato questa mattina nel cantiere di via Mariti a Firenze, dove è in corso la costruzione di un supermercato.

“La sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere una priorità. Bisogna porre fine a questo interminabile elenco di tragedie: basta stragi sui luoghi di lavoro”, aggiunge.

Auser sostiene lo sciopero generale per le ultime due ore di turno indetto da Cgil-Cisl-Uil Toscana.

