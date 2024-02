Special Olympics: il 19 febbraio presentazione a Torino dei XXXV Giochi nazionali invernali

Lunedì 19 febbraio alle 10, un luogo a Torino di eccezionale bellezza ed interesse storico-culturale sarà la cornice ideale per presentare un evento sportivo d’eccezione. Infatti, nello Spazio Conferenze della Mole Antonelliana al Museo nazionale del cinema in Via Montebello 20, alla presenza del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, e del presidente nazionale Angelo Moratti, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione dei XXXV Giochi nazionali invernali Special Olympics Italia, in programma in Piemonte tra Sestriere, Pragelato, Entracque e Borgo San Dalmazzo dal 4 all’8 marzo. Mai come in occasione di questa XXXV edizione i Giochi sono attesissimi da atleti e famiglie, dal momento che faranno da apripista ai prossimi Giochi mondiali invernali organizzati per la prima volta in Italia dall’8 al 16 marzo 2025.

I protagonisti dei Giochi nazionali saranno oltre 500 atleti con e senza disabilità intellettive che si cimenteranno nelle seguenti discipline: sci alpino, sci nordico, snowboard, corsa con le racchette da neve, floorball e danza sportiva. Provenienti da ogni parte d’Italia, saranno pronti a dare prova di capacità e talento nello sport e nell’offrire, attraverso di esso, punti di vista diversi da cui osservare le persone con disabilità, ora portatrici di autonomia ed inclusione. Un Test Event, quindi, per i Giochi mondiali che coinvolgerà anche alcune delegazioni straniere – Austria, Germania, Lettonia ed Ungheria – nella disciplina del floorball, prevedendo una costante collaborazione con l’organizzazione internazionale di Special Olympics. Sempre dal 4 all’8 marzo 2024, in occasione dei Giochi, la località di Entracque (CN) ospiterà le competizioni di corsa con le racchette da neve mentre a Borgo San Dalmazzo andrà in scena la danza sportiva.

