Diocesi: Vittorio Veneto, domenica 18 febbraio assemblea elettiva Azione Cattolica, 268 delegati chiamati a scegliere i nuovi responsabili

Sono 268 i delegati dell’Azione Cattolica di Vittorio Veneto che domenica prossima 18 febbraio si ritroveranno per la XVIII assemblea elettiva diocesana e voteranno per il rinnovo del consiglio per il triennio 2024-27. La grande riunione plenaria, sul tema “Testimoni di tutte le cose da Lui compiute” (At 10,39) – si legge in un comunicato della diocesi -, vedrà riuniti i responsabili parrocchiali e foraniali che sono stati eletti nelle settimane scorse dopo un mandato durato straordinariamente quattro anni, a causa dell’emergenza sanitaria. Nella diocesi, l’Azione Cattolica – la più diffusa e numerosa associazione laicale cattolica in Italia – è presente in 53 parrocchie, e all’anno 2022/23 contava 2604 aderenti, di cui 933 adulti, 564 giovani e 1107 ragazzi dell’Acr. “L’assemblea elettiva diocesana è uno dei momenti fondamentali di partecipazione alla vita associativa”, spiegano il presidente diocesano Enrico Ioppo, in carica dal 2020, e l’assistente unitario don Paolo Astolfo. “Nel corso di un triennio di mandato ordinario, o quadriennio com’è stato quest’ultimo, è senz’altro l’appuntamento più importante, e tutti i responsabili associativi sono chiamati alla partecipazione attiva e democratica”. “Non si tratta di una interruzione della vita ordinaria o di un adempimento formale – osservano ancora Ioppo e don Astolfo -, ma piuttosto di un momento significativo e generativo del cammino associativo, che deve essere riconosciuto come tempo intenso per essere una realtà ecclesiale di credenti appassionati del Vangelo, della vita di tutti e dell’impegno per il servizio al bene comune”. L’appuntamento è dunque per domenica 18 febbraio alle 9, nel Seminario Vescovile di Vittorio Veneto. Si comincerà con la Santa Messa nella prima Domenica di Quaresima presieduta dal Vescovo monsignor Corrado Pizziolo nella Cappella del Sacro Cuore.

