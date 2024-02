Papa a Venezia: Zaia (Regione Veneto), “Benvenuto in una terra di grande apertura verso il mondo”

Foto ANSA/SIR

“Saremo lieti di accogliere Papa Francesco tra noi con un caloroso e commosso benvenuto. Con emozione, per questa sua nuova visita nella nostra regione, lo attendiamo a Venezia, la città simbolo che riassume tutta la nostra storia di comunità con profonde radici cristiane e, da sempre, connotata da una grande apertura verso tutto il Mondo”. Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime soddisfazione alla notizia che il Pontefice sarà a Venezia, domenica 28 aprile. “Attendiamo Papa Bergoglio a braccia aperte – conclude il Governatore – in questa occasione che lascerà un ricordo indelebile e ringrazio il Patriarca Francesco Moraglia per l’impegno profuso affinché si concretizzasse. L’arrivo del Papa è un’occasione per riconfermare ancora una volta quel legame che da San Marco passa attraverso le figure di San Pio X, di San Giovanni XXIII e del Beato Giovanni Paolo I ma anche, con la visita alla Biennale, per offrire al Pontefice un vero spaccato di quel Veneto per cui l’identità non è mai chiusura in sé stessi ma ricerca di costante dialogo tra culture e forme artistiche differenti”.