Pontificia Università Santa Croce: Roma, 50 formatori nei seminari riuniti per una settimana di studio sui temi della pastorale

Una cinquantina di sacerdoti che svolgono il ruolo di formatori nei Seminari, provenienti da varie parti d’Italia e del mondo, stanno partecipando in questi giorni ad una settimana di studio dedicata ai temi della pastorale. Si tratta dell’ottava edizione del programma di studio che il Centro di formazione sacerdotale della Pontificia Università della Santa Croce offre a coloro che si occupano di formare i futuri sacerdoti. Iniziato lunedì 29 gennaio, l’evento si concluderà venerdì prossimo, 2 febbraio. L’attività, sul tema “Pastori secondo il Cuore di Cristo”, quest’anno si focalizza in modo specifico sulla dimensione pastorale della formazione sacerdotale. Ad aprire i lavori – si legge in una nota – è stato il segretario del Dicastero per l’Evangelizzazione, il vescovo Fortunatus Nwachukwu, che si è soffermato sulla “conversione pastorale della Chiesa”. Sono intervenuti finora anche il vescovo di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, mons. Carlo Bresciani, sul “profumo umano del pastore”, e il direttore spirituale del Pontificio Seminario Maggiore, Giuseppe Forlai, su “la paternità spirituale”. Tra gli altri interventi previsti, alcune riflessioni su “predicazione e omelia”, su come “evangelizzare attraverso le reti” e sul “ministero della confessione de dell’accompagnamento spirituale”. L’evento si concluderà con l’intervento del patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, su “integrazione tra vita spirituale e missione”. Oggi i partecipanti alla Settimana di formazione si sono recati in piazza San Pietro per assistere all’udienza generale con Papa Francesco, ricevendo il saluto al termine della catechesi.

