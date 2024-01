Diocesi: San Benedetto del Tronto, al via domani il primo incontro online del corso di formazione del Gris su Sinodo e le sfide per la Chiesa in uscita

Si svolgerà domani, giovedì 1° febbraio, alle 21.15 il primo incontro online della formazione del Gris (Gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa) della diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto sul tema “Sinodo e sinodalità: prospettive, sfide e opportunità per la Chiesa in uscita nel terzo millennio”. Il relatore del corso, don Lorenzo Bruni, parroco della concattedrale di Montalto Marche e direttore della Scuola diocesana di formazione teologica, afferma che “ci sono alcune priorità per il cammino sinodale: il grande tema della corresponsabilità, la ministerialità della Chiesa. In una Chiesa tutta ministeriale ripensare il compito e l’identità del presbitero, il ruolo delle donne, la qualità delle relazioni nella vita della Chiesa, da cui non si può assolutamente prescindere. Altra priorità il primato della Parola e la centralità dell’Eucaristia da riscoprire e imparare a vivere. Il dialogo con le culture”. Il Gris fa sapere che chi desidera collegarsi per partecipare alla conferenza può richiedere il link al seguente indirizzo mail: giancarlaperotti@gmail.com.

