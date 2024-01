Safer Internet Day: Terre des Hommes, il 1° febbraio presenta dati dell’Osservatorio Indifesa su bullismo e violenza online

Giovedì 1° febbraio, Terre des Hommes diffonderà i dati dell’Osservatorio Indifesa 2024 sui temi di bullismo e violenza online in vista dell’Internet Safer Day (6 febbraio). Oltre 4.000 ragazzi di tutta Italia, tra i 14 e i 26 anni, hanno risposto all’indagine dell’associazione, in collaborazione con ScuolaZoo, raccontando la loro esperienza.

I risultati saranno presentati a Milano durante un evento speciale per le scuole. Federica Giannotta, responsabile Advocacy e Programmi Italia di Terre des Hommes, presenterà i dati 2024 dell’Osservatorio indifesa, Survey annuale su bullismo e cyberbullismo, e l’impegno di Terre des Hommes sul fronte della prevenzione del bullismo e della violenza online. Parteciperanno, tra gli altri, Daniel Zaccaro, protagonista del libro “Ero un bullo e oggi educatore”, che porterà la sua testimonianza; Marco Domizi, assistente capo Centro operativo Sicurezza cybernetica Lombardia della Polizia postale, che darà qualche consiglio e informazione utile su come comportarsi per proteggersi online e sugli strumenti a disposizione di un ragazzo e di una ragazza in situazioni di rischio; le psicoterapeute Marzia Terragni e Francesca Scordamaglia. La prima, psicoterapeuta ed esperta dell’area Tutela infanzia di Terre des Hommes, lascerà ai ragazzi e alle ragazze dei consigli su come comportarsi per aiutare sé stessi e gli altri, a partire da esempi e casi concreti. La seconda, psicoterapeuta di Terre des Hommes per progetto “Coach contro il bullismo”, interverrà sul tema del volontariato giovanile attivo come “antidoto” al bullismo e due parole sul progetto milanese “Coach contro il bullismo”.

