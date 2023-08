Tempo del Creato: diocesi Bolzano-Bressanone, le iniziative tra preghiera ecumenica ed esempi di biodiversità

Dal 1° settembre, Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, al 4 ottobre, festa di san Francesco d’Assisi, si estende il “Tempo del creato”. Nella diocesi di Bolzano-Bressanone sono state organizzate diverse iniziative.

Venerdì 1° settembre alle 17 allo Studio teologico accademico a Bressanone si terrà una conferenza sul tema “biodiversità”. I docenti Markus Moling, Hugo Wassermann e Andreas Declara faranno luce su questo tema. A seguire, verrà inaugurato il nuovo laghetto, esempio di biodiversità, ricavato all’interno del seminario diocesano. Venerdì 8 settembre alle 20 nel giardino della chiesa dei giovani a Merano è stata organizzata una preghiera ecumenica per il Tempo del creato. Sabato 9 settembre gli interessati sono invitati a partecipare al pellegrinaggio sul Cammino di Francesco a Campo Tures a partire dalle 10. Oltre ai decanati di San Candido, Brunico e Campo Tures, sono invitate tutte le persone che hanno a cuore la responsabilità per il creato. Il punto di partenza del pellegrinaggio è il parcheggio di Bad Winkel. Le Linee guida per la cura responsabile del creato nella diocesi di Bolzano-Bressanone sono online al link www.bz-bx.net/it/creato.