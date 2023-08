Danilo Morini: mons. Morandi (Reggio Emilia), “riconoscente” per l’impegno di presidente dell’associazione partigiani cristiani

“Appresa la notizia della scomparsa dell’onorevole Danilo Morini, l’arcivescovo mons. Giacomo Morandi, vescovo di Reggio Emilia – Guastalla, esprime le sue condoglianze alla moglie Anna Maria, al figlio Benedetto, ai nipoti Eleonora e Francesco e a tutta la famiglia”. Lo fa sapere la diocesi reggiana in una nota in cui si dice “riconoscente” del lungo servizio svolto da Morini in quanto presidente dell’associazione partigiani cristiani di Reggio Emilia. “L’arcivescovo assicura la sua preghiera in questo momento di lutto e invoca il Nostro Signore Gesù Cristo e la Santissima Vergine affinché accolgano l’anima del nostro caro defunto”.