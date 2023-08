Romania: Iasi, al via ieri il VII Campionato nazionale di calcio a 5 per preti cattolici. Il calcio d’inizio, battuto dal vescovo Paulet

(Foto: Cristina Grigore)

Più di quaranta sacerdoti romano-cattolici e greco-cattolici della Romania si disputano questi giorni il pallone e il podio nel Campionato nazionale di calcio a 5 per i preti cattolici, organizzato tra il 29 e il 31 agosto a Iaşi, nel nord-est del Paese. Questa è la settima edizione e coinvolge otto squadre da altrettante diocesi ed eparchie della Chiesa cattolica in Romania. Il Campionato è iniziato la sera del 29 agosto, con la messa presieduta nella cappella del Seminario maggiore di Iaşi da mons. Iosif Păuleţ, vescovo della diocesi di Iaşi. Nell’omelia, il vescovo ha incoraggiato i sacerdoti-calciatori “a vivere la competizione come un’occasione per conoscersi e come esempio di fairplay”, come riporta un comunicato della diocesi. Le partite sono iniziate questa mattina e il calcio d’inizio è stato battuto dal vescovo stesso. Di sera i partecipanti potranno visitare vari obiettivi culturali e religiosi della città di Iaşi. Giovedì, 31 agosto, si svolgeranno le partite per le semifinali e le finali del Campionato, mentre nel pomeriggio seguirà la premiazione. La squadra vincente rappresenterà la Romania al Campionato europeo di calcio a 5, che si svolgerà a Scutari, in Albania, nel febbraio 2024. La Romania ha ospitato l’edizione di quest’anno, tra il 13 e il 17 febbraio, a Timişoara. Il Campionato nazionale di calcio a 5 per i preti cattolici è organizzato dall’associazione Club sportivo romeno, in collaborazione con le diocesi cattoliche ospitanti e le autorità locali.