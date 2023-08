Diocesi: Eparchia di Lungro, domani in cattedrale l’Assemblea annuale diocesana sul “cammino sinodale a partire dall’Orientalium ecclesiarum”

Si terrà giovedì 31 agosto nella cattedrale di Lungro la XXXVI Assemblea annuale diocesana – Corso di Aggiornamento Teologico. Ad annunciarlo è il vescovo dell’eparchia di Lungro, mons. Donato Oliverio, in una nota. “A conclusione dell’anno pastorale e alla vigilia dell’inizio del nuovo, continueremo a focalizzare la nostra attenzione sul cammino comune dei cristiani, sulla sinodalità”, scrive Oliverio che aggiunge: “Proprio perché inseriti nel processo sinodale della Chiesa Cattolica e della Chiesa italiana, e dal momento che ci prepariamo al Grande Giubileo del 2025 che porta insito il desiderio di celebrare una Pasqua comune come primo segno di unità tra Oriente e Occidente, abbiamo inteso definire quale tema di questa prossima Assemblea Diocesana: “Il cammino sinodale a partire dall’Orientalium ecclesiarum”. “Possa questa Assemblea – è l’augurio del vescovo – rinnovare in noi una conversione del cuore, per divenire sempre più simili al Cristo, senza dimenticare che la vita ecclesiale nella comunione eucaristica è il nostro cibo quotidiano…Possa Dio, Padre Figlio e Spirito Santo, donarci la conversione del cuore, il perdono dei peccati e la vita senza fine”.