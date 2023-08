Ordine Frati Minori: Fusarelli (Ministro generale) in visita in Libano e in Siria

Foto di Fra Georges Jamal, OFM

Il Ministro generale, Fra Massimo Fusarelli, è stato in Libano dal 27 al 29 agosto per una “visita fraterna per mostrare la propria vicinanza ai frati e conoscere la loro realtà”. Lo rende noto l’ordine dei Frati minori che riferisce le varie tappe della visita: “arrivato nel pomeriggio di domenica 27 agosto a Beirut, il Ministro generale è stato accolto da Fra Jihad Krayem, Guardiano, da Fra Rashid Mistrih, Discreto di Terra Santa, e da Fra Najib Ibrahim, Delegato del Custode per il Libano. Il giorno seguente tutti i frati del Libano si sono ritrovati ad Harissa insieme a mons. Hanna Jallouf, nominato Vicario Apostolico dei Latini in Siria, per un incontro nel quale i frati hanno condiviso con il Ministro Generale la loro missione, le loro sfide e le loro speranze. Nella Messa, Fra Fusarelli ha rivolto delle “parole di incoraggiamento a tutti, ricordando come Dio abbia amato e scelto ciascuno di noi”, e ha lasciato ad ogni frate la benedizione di San Francesco, un Tau e la Regola, come simbolo e ricordo della sua visita. In Libano il Ministro ha visitato il Nunzio Apostolico e i frati responsabili della Pastorale Giovanile. La visita del Ministro Generale prosegue in questi giorni in Siria, a Damasco, fino al 1° settembre. Attualmente i frati svolgono la loro missione in due guardianati, a Beirut con due case filiali, Tiro e Deirmimas, e ad Harissa, guardianato e casa degli aspiranti e dove risiede attualmente il Delegato del Custode di Terra Santa, e nel Distretto di Tripoli come casa filiale. La presenza dei frati minori in Libano risale agli inizi dell’Ordine; infatti, il convento di Beirut viene considerato uno dei primi quattro conventi della Custodia di Terra Santa. Successivamente, i frati si sono estesi nel Libano del sud, a Tiro e Sidone, e nel Libano del nord, nel Distretto di Tripoli. Nel XVII secolo si sono insediati ad Harissa.