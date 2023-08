Don Antonio Coluccia: mons. Reina (vicegerente Vicariato Roma), “piena solidarietà a lui e a sua scorta. Occorre sforzo corale per affermare dignità vita umana”

(Foto: ANSA/SIR)

“A nome della diocesi di Roma esprimo a don Antonio Coluccia e agli uomini della sua scorta piena solidarietà per quanto avvenuto ieri, 29 agosto, nel quartiere di Tor Bella Monaca”. Lo dichiara il vescovo Baldo Reina, vicegerente del Vicariato di Roma. “Don Antonio ormai da diversi anni svolge il suo servizio pastorale mettendosi accanto ai giovani che vivono il disagio delle dipendenze da droghe, facendo sentire la sua voce contro coloro che continuano a seminare morte e a spacciare l’inganno. Atti intimidatori come quello consumato ieri non scoraggeranno don Antonio nella sua delicata missione – prosegue mons. Reina -. Tuttavia, quanto accaduto, interpella in modo forte la comunità civile e l’impegno dei singoli credenti. È bene che da parte di tutti si alzi un grido coraggioso contro ogni scelta che minaccia la vita dei nostri ragazzi”. Il vicegerente del Vicariato di Roma evidenzia: “Il tempo che stiamo per vivere, con la diffusione sempre più dilagante di sostanze tossiche, richiede uno sforzo corale affinché sia affermata la dignità della vita umana, ai ragazzi siano garantiti contesti sani e sicuri e sia presa sul serio la sfida educativa, consapevoli del tesoro immenso dei giovani per il presente e per il futuro della nostra società”.