Grecia: Unicef, 30mila bambini colpiti dagli incendi

Due bambini, entrambi richiedenti asilo, sono tra le 27 persone che hanno perso la vita da quando, a luglio, sono scoppiati gli incendi in tutta la Grecia, considerati il più grande disastro di incendi nell’Unione europea dal 2000. Il disastro senza precedenti ha colpito le vite di oltre 100.000 persone, tra cui circa 30.000 bambini in tutto il Paese, e ha distrutto finora più di 155.000 ettari di foreste, coltivazioni e aree urbane, un’area grande due volte la città di New York. “I bambini sono profondamente angosciati dagli incendi”, ha dichiarato Ghassan Khalil, rappresentante dell’Unicef in Grecia. “Hanno perso le loro case, le famiglie hanno perso i loro mezzi di sostentamento e alcuni hanno perso la vita. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze sono rivolti a tutte le persone colpite e a tutti coloro che stanno rispondendo”. Unicef fa sapere che il suo ufficio in Grecia si sta coordinando con le autorità nazionali e locali e con i partner della società civile per sostenere i bambini e le loro famiglie. Ciò include la fornitura di materiale medico, beni di prima necessità e supporto psicosociale.