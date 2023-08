Cinema: al Festival di Venezia 11 film e progetti finanziati dall’Unione europea nominati per i premi

Undici film e progetti finanziati dall’Unione europea sono stati nominati per i premi dell’80ma edizione del Festival internazionale del cinema a Venezia. L’evento inizia oggi. Altri due film finanziati dall’Ue saranno proiettati al festival. Lo comunica in una nota la Commissione europea. “The Promised Land (Bastarden)” di Nikolaj Arcel, “Dogman” di Luc Besson, “Comandante” di Edoardo De Angelis e “Io Capitano” di Matteo Garrone sono entrati nella rosa del concorso ufficiale con la possibilità di aggiudicarsi il Leone d’Oro. Mentre, “Paradise is burning (Paradiset Brinner)” di Mika Gustafson, “Heartless (Sem Coraçao)” di Nara Normande Tião e “City of the Wind (Ser Ser Salhi)” di Lkhagvadulam Purev-Ochir sono tra i candidati al concorso Orizzonti. Altri quattro progetti, finanziati dall’Ue, sono stati selezionati per la sezione Venice Immersive e Giornate degli autori (ex Giornate di Venezia). Si tratta di opere, sostenute dalla sezione Media del programma Europa Creativa, coprodotte da team internazionali di diversi Paesi Ue. I vincitori dell’edizione di quest’anno saranno annunciati il 9 settembre durante la cerimonia di premiazione. La Commissione europea ospiterà “una tavola rotonda sulla proprietà intellettuale in un mondo transmediale con il Venice Production Bridge e il programma Media organizzerà un dibattito sull’impatto dell’intelligenza artificiale sulla produzione e sui flussi di lavoro creativi”.