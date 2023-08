Gmg Lisbona: mons. Marino (Savona-Noli) ai ragazzi, “la nostalgia diventi gioia”

“La nostalgia dei giorni belli e importanti di Lisbona diventi gratitudine e la nostra vita sia abitata dalla bellezza e da una gioia che rimane”. È l’invito che il vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino, rivolge in una lettera ai ragazzi e alle ragazze della diocesi, che hanno partecipato alla Giornata mondiale della gioventù nella capitale del Portogallo. “Sono felice di essere venuto alla Gmg (la mia prima!), il rammarico è non essere stato abbastanza con voi ma spero di recuperare nel quotidiano”, aggiunge. “L’esperienza di Lisbona rimanga in voi come un tesoro prezioso”, è l’invito del vescovo. “Cari giovani, vorrei guardare negli occhi ciascuno di voi e dirvi: non temete, non abbiate paura’”. La lettera si conclude con “un consiglio” e “un mandato”: “Approfittate di questo tempo di vacanza per regalarvi un po’ di silenzio e mettervi in ascolto di Gesù”. “Aiutatemi a coinvolgere i tanti nostri amici che non sono venuti a Lisbona, dovremo insieme pensare qualcosa per loro e con loro! Il Papa ci ha chiesto: ‘Voi che siete venuti qui a trovare il messaggio di Cristo lo terrete per voi o lo porterete agli altri? È per portarlo agli altri, perché la gioia è missionaria’”.