Papa Francesco: oggi ha benedetto la statua della “Madonna che va di corsa” per il Centro sportivo dell’Esercito

Gli atleti del Gruppo sportivo dell’Esercito italiano sono i primi a scegliere il titolo “Madonna che va di corsa” — suggerito a braccio proprio dal Papa a Fátima lo scorso 5 agosto — per la statua mariana che stanno per collocare in una cappellina nel Centro sportivo olimpico a Roma.

Stamani, si legge in un comunicato di Athletica Vaticana, “Papa Francesco ha benedetto l’immagine, che raffigura proprio la Madonna di Fátima, ricordando agli atleti dell’Esercito l’episodio evangelico (Luca 1, 39 — tema della Giornata mondiale della gioventù di Lisbona) che racconta proprio la partenza ‘di corsa’ di Maria per recarsi dalla cugina Elisabetta”. “È una traduzione un po’ libera — ha ripetuto stamani il Pontefice agli atleti — perché il Vangelo dice ‘andò in fretta’: noi diremmo ‘partì di corsa’, con quel desiderio di aiutare, di essere presente”.

Nei prossimi giorni — significativamente in occasione della finale di Coppa dei campioni under 20 — la nuova cappella del Centro olimpico dell’Esercito sarà benedetta dal card. José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione. L’iniziativa è sostenuta da Athletica Vaticana che, in stile di amicizia e fraternità, collabora con le realtà italiane e internazionali per rilanciare la visione sportiva, inclusiva e solidale, di Papa Francesco. Accompagnati dal tenente colonnello Fabio Martelli, comandante del Centro sportivo olimpico e presidente della Federazione regionale di atletica leggera, erano presenti campioni come Alice Mangione, appena rientrata dai Mondiali di atletica di Budapest, e Simone Sabbioni, con medaglie olimpiche, mondiali ed europee nel nuoto.