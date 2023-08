Commissione Ue: servizio di sicurezza Copernicus, rinnovato accordo con SatCen

La Commissione europea ha firmato ieri un nuovo accordo di collaborazione con il Centro satellitare dell’Unione europea (SatCen) per l’attuazione, fino al 2027, del servizio di sicurezza Copernicus per l’azione esterna e di sicurezza dell’Ue (Sesa). Lo comunica la Commissione europea in una nota odierna. L’accordo è stato firmato da Timo Pesonen, direttore generale della Commissione per l’industria della difesa e lo spazio, e dall’ambasciatore Sorin Ducaru, direttore di SatCen, alla presenza dell’Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza comune Josep Borrell e del commissario Thierry Breton, a margine della seconda riunione del consiglio di amministrazione di SatCen a livello ministeriale, presieduta da Borrell. Dal 2016 il Servizio di sicurezza Copernicus sostiene l’azione esterna dell’Ue. Il nuovo accordo di collaborazione “rinnova il ruolo del Centro satellitare dell’Ue” ed estende, quindi, “il supporto del Servizio di sicurezza Copernicus all’azione esterna e di sicurezza dell’Ue”. Inoltre, il Servizio di sicurezza Copernicus (Sesa) punta a “sostenere le politiche Ue fornendo informazioni per rispondere alle sfide della sicurezza europea”. La Commissione ricorda che il Sesa è “una delle tre componenti del Servizio di sicurezza Copernicus”, insieme alla sorveglianza delle frontiere e alla sorveglianza marittima.