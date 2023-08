Diocesi: Milano, don Mario Antonelli nuovo rettore del Pontificio seminario lombardo a Roma. Il “grazie” dell’arcivescovo Delpini

(Foto Diocesi di Milano)

“Con decorrenza dal prossimo 1° settembre il Dicastero per il clero, vista la richiesta presentata dall’arcivescovo di Milano, presidente della Conferenza episcopale lombarda, avendo ricevuto i prescritti nihil obstat, ha provveduto a nominare rettore del Pontificio seminario lombardo dei Santi Ambrogio e Carlo in urbe il sacerdote ambrosiano don Mario Stefano Antonelli, finora vicario episcopale per l’educazione e la celebrazione della fede e per la pastorale scolastica”. Lo si legge in un comunicato emesso dalla curia milanese. Nell’annunciare questa novità in un incontro in curia, mons. Mario Delpini ha ringraziato don Mario Antonelli “per il suo servizio di questi anni e per tutti i suoi anni di ministero dedicati alla ricerca teologica, all’insegnamento in seminario, alla pubblicazione di contributi apprezzati, all’animazione di riflessioni e iniziative per propiziare la recezione del magistero di Papa Francesco in diocesi. L’esperienza di fidei donum a servizio della diocesi di Castanhal e delle istituzioni accademiche di Belèn, in Brasile, hanno contribuito al consolidamento della sua sensibilità pastorale”.

L’arcivescovo ha poi ricordato che il rettore del Pontificio seminario lombardo ha “la responsabilità di accompagnare preti destinati a percorsi di specializzazione negli studi, curando le condizioni favorevoli nella vita della comunità del seminario, nei rapporti con le istituzioni accademiche pontificie e don Mario potrà offrire il suo contributo sia ai preti studenti sia al contesto in cui si troverà a operare”.

La responsabilità per il vicariato che don Mario Antonelli lascia sarà temporaneamente assunta dal vicario generale, mons. Franco Agnesi. L’attuale rettore del Seminario lombardo, mons. Ennio Apeciti, rientra in diocesi, dove continuerà il suo servizio per il servizio per le cause dei santi.