Papa Francesco: ricevuto in udienza il presidente di RnS. Contaldo, “grazie per la meravigliosa testimonianza di fede, di carità e di gratuità che offre”

Papa Francesco ha ricevuto stamattina in udienza privata il presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, Giuseppe Contaldo.

L’incontro, rende noto un comunicato di RnS, si è svolto presso la Biblioteca privata del Palazzo apostolico vaticano ed “è stato caratterizzato da un clima di grande fraternità”. Nel corso della lunga conversazione, il Pontefice ha paternamente benedetto la presidenza del RnS appena iniziata, chiedendo al Movimento, fa sapere RnS, “di proseguire il cammino nella freschezza e nella novità dello Spirito, riportando l’esperienza carismatica alle origini attraverso il contagio nella fede verso tutto il popolo di Dio”. Papa Francesco ha inoltre garantito “sostegno e vicinanza spirituale per ogni passo futuro che attende il Rinnovamento nello Spirito Santo”, evidenzia la nota di RnS.

Parole di “profonda gratitudine” e “gioia incomparabile” quelle subito espresse da Contaldo a margine dell’udienza concessa dal Santo Padre, quale “incoraggiamento straordinario a servire ancora di più il Signore e la Sua sposa, la Chiesa”. Un ringraziamento “di tutto cuore” da parte del presidente del RnS è stato poi indirizzato al Pontefice “anche per la meravigliosa testimonianza di fede, di carità e di gratuità che offre alla Santa Chiesa e a noi tutti, soprattutto per le preziose parole di tenerezza, di dolcezza e di gioia, che quotidianamente ci arricchiscono. Come un padre, le sue parole ci istruiscono, ci guidano, ci motivano sempre più a seguire Gesù Cristo, nostro Amico! Lo stile sinodale, che lei sta indicando come una strada per tutta la Chiesa, sarà la modalità concreta a cui si ispirerà la mia responsabilità in questo mandato. Ho accolto questo colloquio con ‘Pietro’ non soltanto come un privilegio, ma anche come una ‘carezza dello Spirito Santo’, perché questo impegno di rappresentanza e di presidenza degli organi collegiali che guidano il RnS possa essere adeguatamente esercitato in questo tempo storico. E sono convinto che l’udienza di oggi costituirà un’ulteriore pietra miliare nel cammino del Movimento”.

“Tre le indicazioni attraverso le quali, da lei sostenuti, possiamo proseguire per il futuro – ha proseguito Contaldo rivolgendosi a Papa Francesco -: un chiaro cammino di vita nuova dopo l’esperienza del Battesimo nello Spirito in ogni Cenacolo, Gruppo, Comunità; un progetto formativo unitario a sostegno della vita delle realtà fraterne che si riconoscono nella nostra esperienza; una maturità ecclesiale che porta ad integrarsi nella vita delle nostre diocesi, mettendo a frutto la vita carismatica nel corpo ecclesiale tutto e nella storia con la ‘Cultura di Pentecoste’”. Il presidente di RnS ha concluso assicurando al Pontefice la “fedeltà”, l’”amore” e l’”obbedienza del popolo del Rinnovamento tutto, che ha avvertito in ogni tempo e in ogni modalità la sua vicinanza, la sua attenzione, il suo sincero amore”.