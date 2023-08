Missioni cattoliche: Fondazione Migrantes, mons. Felicolo in visita ad alcune comunità italiane in Europa

È iniziata ieri dal Belgio la visita del direttore generale della Fondazione Migrantes, mons. Pierpaolo Felicolo, ad alcune comunità italiane in Europa. Ieri pomeriggio ha partecipato alla celebrazione della prima messa, nella chiesa della Sacra Famiglia, sede della Missione cattolica italiana di Genk, presieduta dal neo sacerdote italiano, emigrato in Belgio, don Gianluca Loperfido. Mons. Felicolo oggi sarà con la comunità italiana mentre da domani, accompagnato dal responsabile della Missione cattolica italiana di Genk, don Gregorio Aiello, sarà in Lussemburgo e successivamente, riferisce www.migrantesonline.it, mercoledì 23 agosto visiterà le comunità italiane di Moers e Krefeld in Germania.