Papa Francesco: all’Angelus, “preghiamo per la pace in Niger e la stabilità nel Sahel”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Seguo con preoccupazione quanto sta accadendo in Niger. Mi unisco all’appello dei vescovi in favore della pace nel Paese e della stabilità della Regione del Sahel”. Così, ieri mattina, Papa Francesco, dopo la preghiera dell’Angelus, recitata, affacciandosi alla finestra del Palazzo apostolico vaticano, con i fedeli e i pellegrini riuniti a Piazza San Pietro. “Accompagno con la preghiera gli sforzi della comunità internazionale per trovare al più presto una soluzione pacifica per il bene di tutti. Preghiamo per il caro popolo nigerino”, l’invito del Pontefice. E, ha aggiunto, “invochiamo la pace anche per tutte le popolazioni ferite da guerre e violenze, specialmente preghiamo per l’Ucraina, che da tanto tempo soffre”.